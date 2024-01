In der Fußball-Bundesliga gewinnt Gladbach gegen Stuttgart

Zum Fußball: Zum Abschluss des 17. Spieltags der Bundesliga hat Borussia Mönchengladbach mit 3:1 gegen Stuttgart gewonnen. Die Schwaben bleiben trotz der Niederlage Dritter in der Tabelle, Gladbach verbesserte sich auf Rang zehn. Zuvor hatten sich Bochum und Bremen 1:1 getrennt. Bremen gelang der Ausgleich erst in der Nachspielzeit. In der Tabelle stehen Bremen und Bochum auf den Rängen 13 und 14.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.01.2024 20:00 Uhr