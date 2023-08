In der Fußball-Bundesliga gewinnt Frankfurt gegen Darmstadt

Zum Sport: Zum Abschluss des ersten Spieltags in der Fußball-Bundesliga hat Frankfurt das Hessenderby gegen Darmstadt mit 1:0 gewonnen. Zuvor siegte Union Berlin 4:1 gegen Mainz. Erster Tabellenführer der Saison ist Stuttgart, gefolgt von Bayern München. Und zur Leichtathletik-WM in Ungarn: Da ist der US-Sprinter Noah Lyles neuer Weltmeister über 100 Meter geworden. Der 26-Jährige sprintete in 9,83 Sekunden zu Gold - vor Letsile Tebogo aus Botswana und dem Briten Zharnel Hughes.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.08.2023 06:00 Uhr