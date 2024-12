In der Fußball-Bundesliga gewinnt Dortmund gegen Wolfsburg

Zum Sport: In der Fußball-Bundesliga hat Borussia Dortmund den ersten Auswärtssieg geholt. Die Mannschaft von Nuri Sahin gewann das Abendspiel in Wolfsburg mit 3:1 und geht als Tabellensechster in die Winterpause. Bei der Darts-WM in London ist der beste deutsche Profi, Martin Schindler, schon in der zweiten Runde ausgeschieden. Er unterlag Callan Rydz aus England klar mit 0:3.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.12.2024 06:00 Uhr