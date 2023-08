In der Fußball-Bundesliga gewinnt Dortmund 1:0 gegen Köln

Dortmund: In der Fußball-Bundesliga hat Borussia Dortmund am Abend gegen den 1. FC Köln mit 1:0 gewonnen. Zum Auftakt der neuen Saison hatten sich zuvor Augsburg und Gladbach im torreichsten Spiel des Tages 4:4 getrennt. Die Schwaben hatten bis kurz vor Schluss geführt, als ein Elfmeter in der Nachspielzeit den Ausgleich brachte. Die weiteren Ergebnisse von gestern: Stuttgart - Bochum 5:0, Leverkusen - Leipzig 3:2, Hoffenheim - Freiburg 1:2 und Wolfsburg - Heidenheim 2:0. Im Abendspiel der zweiten Liga hat der Hamburger SV mit 3:0 gegen Hertha BSC gewonnen. Der HSV hat damit die Tabellenführung übernommen, Hertha ist nach drei Niederlagen Schlusslicht. Am frühen Nachmittag gastiert der 1. FC Nürnberg beim VfL Osnabrück.

