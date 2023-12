In der Fußball-Bundesliga gab es drei Unentschieden

Zum Fußball: in der Bundesliga hat es am Abend zum Auftakt des letzten Spieltages in diesem Jahr drei Unentschieden gegeben. Dortmund kam nicht über ein 1:1 gegen Mainz hinaus. Hoffenheim kassierte parallel einen späten Gegentreffer zum 3:3 - Endstand gegen Darmstadt. Vorher hatte Leipzig beim 1:1 in Bremen Punkte im Rennen um die Champions-League-Plätze liegen lassen. Die beiden bayerischen Bundesliga-Clubs treten heute auswärts an: die Bayern in Wolfsburg, Augsburg in Stuttgart. Anpfiff ist jeweils um 20 Uhr 30.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.12.2023 06:00 Uhr