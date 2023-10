In der Fußball-Bundesliga bleibt Mönchengladbach weiter sieglos

Zum Fußball: In der Bundesliga bleibt Mönchengladbach zuhause weiter sieglos. Die Gladbacher spielten gegen den bisherigen Tabellenletzten Mainz 2:2 unentschieden - den Ausgleich schafften sie erst in der 88. Minute. Bei den Frauen unterlag Nürnberg in Wolfsburg 1:0. Und in der 2. Liga der Männer spielten Kaiserslautern - Hannover 3:1 und Düsseldorf - Osnabrück 1:1.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.10.2023 07:00 Uhr