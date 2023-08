In der Flugblatt-Affäre weist Aiwanger Vorwurf des Antisemitismus zurück

Donauwörth: Der in der Flugblatt-Affäre unter Druck stehende Wirtschaftsminister Aiwanger hat sich als "Demokrat" und "Menschenfreund" bezeichnet und den Vorwurf des Antisemitismus zurückgewiesen. Am Rande einer Veranstaltung in Donauwörth sagte er vor Journalisten, für "die letzten Jahrzehnte" könne er diesbezüglich "alle Hände ins Feuer legen". Der Vorsitzende der Freien Wähler und stellvertretende Regierungschef in Bayern sagte weiter, es wundere ihn etwas, dass hier Dinge aus seiner Jugendzeit diskutiert würden. Dabei bestätigte er erneut, dass in seiner Schulzeit einige Exemplare eines antisemitischen Pamphlets in seiner Schultasche gefunden wurden. Der Verfasser des Flugblatts soll nach eigenem Bekunden der ältere Bruder von Aiwanger sein. Der Minister erklärte weiter, er bekomme von den Menschen überwiegend die Rückmeldung, dass es sich um eine "Schmutzkampagne" handle und er politisch und persönlich "zerstört" werden solle. Die Partei- und Fraktionsspitze der Freien Wähler stellte sich unterdessen erneut hinter ihren Vorsitzenden. In Richtung CSU hieß es, eine Koalition werde es nur mit Aiwanger geben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.08.2023 18:00 Uhr