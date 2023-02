In der EU werden deutlich mehr ukrainische Soldaten ausgebildet

Kurzmeldung ein/ausklappen Im Saarland soll eine neue Gigafabrik für Siliziumkarbid-Halbleiter entstehen

Saarbrücken: Der US-Konzern Wolfspeed und das deutsche Unternehmen ZF wollen im saarländischen Ensdorf eine neue Gigafabrik für Siliziumkarbid-Halbleiter aufbauen. Wolfspeed-Vorstandschef Lowe sagte bei der Vorstellung des Projekts in Saarbrücken, man wolle mit der geplanten weltweit größten und modernsten Fabrik in diesem Bereich Geschichte schreiben. Geplant ist zudem der gemeinsame Aufbau eines neuen Forschungs- und Entwicklungszentrums unter Führung von ZF. An der Vorstellung des Projekts nahmen Bundeskanzler Scholz und Wirtschaftsminister Habeck teil. Scholz erklärte, die neue Chipfabrik werde einen deutlichen Beitrag dazu leisten, dass die europäische Wirtschaft verlässlich mit Halbleitern versorgt wird. Siliziumkarbid-Halbleiter kommen unter anderem in Elektroautos zum Einsatz. In dem neuen Werk sollen nach Angaben von Wolfspeed mindestens 600 Arbeitsplätze entstehen.

