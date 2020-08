In der Elbphilharmonie gab es erstmals ein Konzert unter Corona-Bedingungen

Lukaschenko zeigt sich mit Kalaschnikow vor Präsidentenpalast in Minsk

Minsk: Gegen die umstrittene Wiederwahl des belarusischen Präsidenten Lukaschenko haben erneut mehr als hunderttausend Menschen demonstriert. Auf dem Unabhängigkeitsplatz in Minsk forderten sie den Rücktritt Lukaschenkos und eine Wiederholung der Präsidentenwahl. Am Abend war in einem Video zu sehen, wie ein Hubschrauber am Präsidentenpalast landet. Lukaschenko verließ den Helikopter in schwarzer Montur mit einer Kalaschnikow in der Hand. Zuvor war in sozialen Netzwerken spekuliert worden, ob er sich in Sicherheit bringen lassen wolle. Sicherheitskräfte schützten die Zufahrtsstraßen zum Palast mit Militärfahrzeugen. Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa bot sich erneut als Vermittler in der innenpolitischen Krise in Belarus an.

