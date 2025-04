In der Dominikanischen Republik sterben bei Disco-Unglück zahlreiche Menschen

In der Dominikanischen Republik stürzt Dach einer Discothek ein: In Santo Domingo sind dabei nach neuesten Angaben mindestens 27 Menschen gestorben und über 100 verletzt worden. Die Suche nach Verschütteten dauere an, teilte der Rettungsdienst mit.

