In der Corona-Debatte zeichnet sich keine Einigung ab

28.12.2022 22:15 Uhr

Berlin: Die Deutsche Krankenhausgesellschaft hat dafür plädiert, die verbliebenen Corona-Maßnahmen wenigstens noch bis Ende Februar aufrechtzuerhalten. Hintergrund sei die angespannte Lage in den Krankenhäusern. In der Bundesregierung ist man sich uneins über das weitere Vorgehen. Während Bundesjustizminister Buschmann von der FDP fordert, die letzten Corona-Schutzmaßnahmen zu beenden, lehnt Gesundheitsminister und SPD-Politiker Lauterbach diese Forderung ab - ebenfalls mit dem Verweis auf die Situation in den Kliniken. Auch Bundeskanzler Scholz hat sich indirekt gegen ein sofortiges Ende der verbliebenen Corona-Maßnahmen ausgesprochen. Wie eine Sprecherin mitteilte, verwies der Kanzler auf die Möglichkeit der Bundesländer, sich flexibel an die sich ändernde Lage anzupassen. Und über den 7. April hinaus sei nach jetzigem Stand keine Verlängerung der Maßnahmen nötig.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.12.2022 22:15 Uhr