In der Bundeswehr steigt die Zahl der traumatisierten Soldaten

SPD will nach Flut mehr Sicherheit in Heimen

Berlin: Nach der Hochwasserkatastrophe im Westen Deutschlands will die SPD die Sicherheitsvorkehrungen in Seniorenheimen und Behinderteneinrichtungen prüfen lassen. Außerdem müssten bei der Planung und dem Bau von neuen Einrichtungen in Zukunft mehr noch als bisher Katastrophenszenarien berücksichtigt werden, sagte die Pflegebeauftragte der SPD-Bundestagsfraktion, Baehrens, der "Heilbronner Stimme". Gemeinschaftsräume und Wohnungen in obere Geschosse zu verlegen, sei allerdings nicht unbedingt die beste Lösung. Der FDP-Fraktionsvize Thomae forderte in der Zeitung regelmäßige Schulungen für Personal und Bewohner. Bei den Überflutungen waren im rheinland-pfälzischen Sinzig zwölf Bewohnern eines Behinderten-Heims ertrunken. - Im Kreis Ahrweiler bereiten sich die Behörden derweil auf die vorhergesagten Unwetter vor. Eine Notunterkunft ist eingerichtet, allerdings besteht wohl keine akute Hochwassergefahr.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.07.2021 13:00 Uhr