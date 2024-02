In der Bundesliga trennen sich Frankfurt und Wolfsburg 2:2

Frankfurt am Main: In der Fußball-Bundesliga haben sich Frankfurt und Wolfsburg 2:2 unentschieden getrennt. Von den bayerischen Vereinen hat Augsburg heute Abend noch ein Spiel vor sich. Zu Gast ist Freiburg. In der zweiten Liga bleibt Greuther Fürth dem Spitzentrio auf den Fersen. Im Frankenderby gegen Nürnberg gewannen die Kleeblätter 2:1 und belegen nun Rang vier. Der Hamburger SV siegte zu Hause gegen Elversberg 1:0 und ist Dritter. Außerdem schlug Düsseldorf Abstiegskandidat Rostock 2:0.

