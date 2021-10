In der Bundesliga schließt Leverkusen zum FC Bayern auf

FDP will nach Sondierungen in Analyse gehen

Berlin: Die FDP will nach den gestrigen Sondierungsgesprächen mit SPD und Union nun in die Analyse gehen. Dabei seien Inhalte entscheidend, nicht Personaldiskussionen um CDU-Chef Laschet, so Generalsekretär Wissing im Morgenmagazin von ARD und ZDF. Wissing betonte, die FDP bleibe bei ihrer Forderung, dass es keine Steuererhöhungen geben dürfe. SPD-Vize Stegner hält die Unterschiede zur FDP nach eigenen Worten für überbrückbar. Man sei sich einig in den Zielen, die Industrie zu erhalten, Arbeitsplätze zu sichern und Klimastandards zu erfüllen, so Stegner im Deutschlandfunk. Die Union sei hingegen aktuell nicht regierungsfähig und gehöre in die Opposition. Morgen ist ein Treffen zwischen Union und den Grünen geplant. Erst danach wollen Grüne und FDP entscheiden, wie es mit den Verhandlungen weitergehen soll.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.10.2021 08:00 Uhr