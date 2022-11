In der 2. Liga gewinnt Nürnberg, Fürth spielt unentschieden

Nachrichtenarchiv - 13.11.2022 15:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Zum Fußball: In der zweiten Bundesliga hat Greuther Fürth auswärts bei Spitzenreiter Darmstadt einen Punkt geholt. Die Franken spielten 1:1. Der 1. FC Nürnberg schlug in seinem Heimspiel die Gäste aus Paderborn mit 2:1. Außerdem gewann Bielefeld gegen Magdeburg 3:1. In der Bundesliga spielen am Nachmittag Mainz gegen Frankfurt und am Abend dann die Bayern-Verfolger SC Freiburg und Union Berlin gegeneinander.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.11.2022 15:30 Uhr