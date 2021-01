In der 2. Fußball-Bundesliga feiern Fürth und Würzburg Siege

Das Wetter in Bayern: In der Nacht weitere Schauer, Tiefstwerte 1 bis 6 Grad

Das Wetter in Bayern: Der Wetterdienst warnt vor starkem Tauwetter im Allgäu und am Alpenrand. In der Nacht Regenschauer, in höheren Alpentälern und im Bayerischen Wald mit Schnee vermischt. Gebietsweise Hochwasser. Tiefstwerte 1 bis 6 Grad. Morgen windig und zeitweise Regen, später im Norden teils in Schnee übergehend. Höchstwerte 4 bis 9 Grad. Sonntag nördlich der Donau Sonne und Wolken, sonst bewölkt mit etwas Regen oder Schnee an den Alpen. Wieder kühler.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 29.01.2021 19:45 Uhr