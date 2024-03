In der 2. Bundesliga besiegt Kiel den Karsruher SC mit 1:0

Zum Sport: In der 2. Fußball-Bundesliga hat Holstein Kiel nach zwei sieglosen Partien 1:0 gegen Karlsruhe gewonnen. Den Norddeutschen fehlen damit nur noch zwei Punkte auf Spitzenreiter St. Pauli. Die weiteren Ergebnisse: Schalke - Paderborn 3:3 und Wiesbaden - Hannover 1:1. Nürnberg ist am Abend in Magdeburg zu Gast. Und: Skilangläuferin Katharina Hennig hat beim Weltcup in Olso das Podest erreicht. Sie wurde im Marathon über 50 Kilometer am Holmenkollen Dritte. Es siegte die Schwedin Frida Karlsson.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.03.2024 15:15 Uhr