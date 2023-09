In den USA wächst die Hoffnung auf Lösung des Haushaltsstreits

Washington: Der drohende Stillstand der Regierungsgeschäfte in den USA ist möglicherweise vorerst abgewendet. Das Repräsentantenhaus hat für eine Übergangsfinanzierung gestimmt, die 45 Tage gültig ist. Der Beschluss wird nun an den Senat weitergereicht, der ebenfalls zustimmen muss. Dort haben die Demokraten die Mehrheit. Humanitäre und militärische Hilfsgelder für die Ukraine sind in dem Überbrückungshaushalt ausgeklammert. Die Demokraten hatten ursprünglich gefordert, dass der Haushalt 24 Milliarden US-Dollar für Kiew enthalten soll. Ein Shutdown würde bedeuten, dass Hunderttausende Angestellte der Regierung kein Gehalt mehr bekommen.

