In den USA wächst die Hoffnung auf Lösung des Haushaltsstreits

Washington: In den USA könnte ein Zahlungsausfall der Bundesregierung - der sogenannte Shutdown - noch verhindert werden. Am Abend hat das US-Repräsentantenhaus mit einer Mehrheit aus republikanischen und demokratischen Abgeordneten einem Überbrückungshaushalt für die kommenden anderthalb Monate zugestimmt. Die Demokraten unterstützten den Gesetzesentwurf der Republikaner widerstrebend, der keine weitere Hilfe für die Ukraine enthält. Nun muss der demokratisch dominierte Senat über den Text abstimmen. In der Nacht zum Sonntag läuft der bisherige Haushalt aus. Ein Regierungs-Shutdown hätte zur Folge, dass Hunderttausende Staatsbedienstete in einen unbezahlten Zwangsurlaub geschickt werden und zahlreiche öffentliche Einrichtungen schließen müssen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.09.2023 22:00 Uhr