In den USA über nimmt JPMorgan die First Republic Bank

Kieler Integrationsministerin lehnt Asylverfahren an EU-Außengrenze ab

Kiel: Die Sozialministerin von Schleswig-Holstein, Touré, hält nichts von Asylverfahren an den EU-Außengrenzen. Sie sehe nicht, wie das die Anrainer-Staaten des Mittelmeers entlasten solle, sagte die Grünen-Politikerin der "Welt". Auch eine menschenwürdige Unterbringung sei fraglich, so Touré. Bundes-Innenministerin Faeser hatte dieses Verfahren gestern Abend in Aussicht gestellt als Basis für eine EU-weite Regelung. Touré ist der Auffassung, dass ein solches Vorgehen dem Grundgedanken des deutschen Asylrechts widersprechen würde. Sie plädiert dafür, Asylbewerber im künftigen Fachkräfte-Einwanderungsgesetz zu berücksichtigen: Die Kieler Landesregierung werde am 12. Mai im Bundesrat beantragen, Flüchtlinge schneller in den Arbeitsmarkt zu integrieren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.05.2023 17:00 Uhr