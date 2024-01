In den USA sterben viele Menschen wegen extremer Kälte

New York: In den USA sind durch Kälte, Eis und Schnee in den vergangenen Tagen viele Menschen ums Leben gekommen. Medien sprechen von mindestens 60 und bis zu 80 wetterbedingten Todesopfern. Der Bundesstaat Tennessee bestätigte bisher offiziell 19 Tote. In weiten Teilen der USA herrschen derzeit extreme Wetterbedingungen. Der Nationale Wetterdienst berichtet von Temperaturen um bis zu minus 30 Grad an diesem Wochenende, zum Beispiel im Bundesstaat Minnesota im Mittleren Westen. Die Menschen starben an Unterkühlung, durch umgestürzte Bäume oder bei Verkehrsunfällen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.01.2024 09:00 Uhr