In den USA sterben durch Hurrikan "Laura" mindestens vier Menschen

Das Wetter: In der Nacht klar, später im Norden Schauer

Das Wetter in Bayern: In der Nacht ist es meist klar, in Franken kann es einzelne Schauer geben. Die Tiefstwerte liegen zwischen 16 und 8 Grad. Am Tag teils sonnig, teils bewölkt, in Franken etwas Regen. Die Höchstwerte: 19 bis 26 Grad. Das Wochenende wird meist trüb und regnerisch; in Teilen Frankens gibt es freundliche Abschnitte. Die Temperaturen erreichen 15 bis 22 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.08.2020 21:00 Uhr