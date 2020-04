In den USA steigt die Arbeitslosigkeit sprunghaft an

Nachrichtenarchiv - 09.04.2020 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: In den USA werden die wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronavirus-Krise immer dramatischer. Allein in der vergangenen Woche haben sich 6,6 Millionen Menschen neu arbeitslos gemeldet. Das hat das US-Arbeitsministerium mitgeteilt. Damit verloren dort binnen drei Wochen fast 17 Millionen Menschen ihren Job. Ökonomen rechnen für April mit einer Arbeitslosenquote von nahezu 15 Prozent. Das wäre die höchste Arbeitslosigkeit seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1948. Die US-Notenbank Fed wird nach den Worten ihres Vorsitzenden Powell entschlossen dagegen ankämpfen. Kurz zuvor hatte die Zentralbank angekündigt, die US-Wirtschaft mit Krediten in Höhe von 2,3 Billionen Dollar zu unterstützen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.04.2020 23:00 Uhr