In den USA setzen Polizisten Pfefferspray gegen Schwarze mit Kind ein

CDU-Spitzenkandidaten machen Druck auf Parteikollegen in Maskenaffäre

Berlin: Der rheinland-pfälzische CDU-Spitzenkandidat Baldauf hat in der Affäre um die Beschaffung von Schutz-Masken seine Unionskollegen Nüßlein und Löbel aufgefordert, sofort ihre Bundestagsmandate niederzulegen. Sollten sie sich weigern, sollte die Union sie aus der Fraktion ausschließen, sagte Baldauf der "Bild am Sonntag". Die baden-württembergische CDU-Spitzenkandidatin Eisenmann betonte, es sei inakzeptabel, sich in dieser schweren Krise zu bereichern. Dadurch werde das Vertrauen in die Demokratie erschüttert. Sie forderte ihren Parteifreund Löbel zum Rückzug auf. Der Mannheimer CDU-Abgeordnete soll genauso wie der CSU-Abgeordnete Nüßlein Provisionen in sechsstelliger Höhe für die Vermittlung von Corona-Schutzmasken kassiert haben. Nüßlein kündigte an, im September nicht mehr für den Bundestag zu kandidieren. Löbel gab seinen Sitz im Auswärtigen Ausschuss des Bundestages auf.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.03.2021 06:00 Uhr