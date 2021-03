In den USA setzen Polizisten Pfefferspray gegen Schwarze mit Kind ein

Nachrichtenarchiv - 07.03.2021 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rochester: In der Stadt im US-Bundestaat New York sorgt wieder ein Fall von Polizeigewalt für Empörung. Videoaufnahmen zeigen, wie Polizisten eine Schwarze mit einem dreijährigen Kind auf dem Arm zu Boden drücken und mit Pfefferspray besprühen. Die Frau war vorher von den Beamten angehalten und beschuldigt worden, in einem Geschäft etwas gestohlen zu haben. Schon Ende Januar hatte die Polizei in Rochester Empörung ausgelöst, als sie Pfefferspray gegen eine Neunjährige einsetzte.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 07.03.2021 02:00 Uhr