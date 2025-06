In den USA portestieren Hunderttausende gegen die Trump-Regierung

Washington: Die USA haben die bisher größten Proteste gegen die Politik der Regierung von Präsident Trump erlebt. In mehr als 2000 Städten im ganzen Land demonstrierten Hunderttausende weitgehend friedlich. Ihr Motto: "No Kings" - übersetzt, "keine Könige". Die Teilnehmer warfen Trump autoritäres Auftreten vor und kritisierten das scharfe Vorgehen gegen Einwanderer, die teils auf offener Straße in Gewahrsam genommen werden. Die Demonstranten trugen Transparente mit Aufschriften wie: "Amerika wurde von Migranten gegründet, nicht von Milliardären". Bei einem Protest in Salt Lake City wurde der Polizei zufolge ein Mensch angeschossen und lebensgefährlich verletzt. Ein Verdächtiger soll festgenommen worden sein. // STOP // In Los Angeles setzte die Polizei Tränengas ein, um Demonstranten von einem Behördengebäude fernzuhalten. Gleichzeitig ließ Präsident Trump in Washington zum 250. Gründungstags des US-Heers eine große Militärparade abhalten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.06.2025 07:00 Uhr