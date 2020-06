In den USA kommt es wieder zu Massenprotesten gegen Rassismus

Nachrichtenarchiv - 07.06.2020 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: In den USA haben gestern Abend wieder zehntausende Menschen gegen Rassismus und Polizeigewalt demonstriert. Allein in der Hauptstadt Washington versammelten sich am zweiten Wochenende nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd tausende Menschen in den Straßen rund um das Weiße Haus und am Lincoln Memorial. Der Regierungssitz von US-Präsident Trump wurde weiträumig abgesperrt, Hubschrauber überflogen die Menschenmenge. Viele Demonstranten trugen Plakate mit der Aufschrift "Keine Gerechtigkeit, kein Frieden". Auch in zahlreichen anderen Städten wie New York, Philadelphia, Chicago und Los Angeles gab es Proteste. Der designierte Präsidentschaftskandidat der US-Demokraten, Biden, versprach Polizeireformen und einen Kampf gegen Rassismus, sollte er zum Präsidenten der USA gewählt werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.06.2020 08:00 Uhr