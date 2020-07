In den USA gibt es wieder einen Rekord an täglichen Corona-Neuinfektionen

Nachrichtenarchiv - 04.07.2020 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Die USA bekommen das Coronavirus nicht in den Griff. Dort gibt es schon wieder einen Rekord an täglichen Neuinfektionen. Die Johns-Hopkins-Universität meldet innerhalb von 24 Stunden mehr als 57.000 Fälle. Schon in den letzten Tagen waren immer neue Höchststände registriert worden. Das Virus breitet sich zurzeit vor allem im Süden und Westen des Landes aus. Davon überschattet begehen die USA heute ihren Unabhängigkeitstag.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 04.07.2020 04:00 Uhr