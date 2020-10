In den USA gibt es mehr als 90.000 neue Corona-Ansteckungen

Nachrichtenarchiv - 30.10.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Kurz vor der Präsidentschaftswahl in den USA meldet die Johns-Hopkins-Universität in Baltimore einen neuen Höchststand bei den Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Innerhalb von 24 Stunden wurden mehr als 91.000 neue Fälle registriert. Vor allem im Norden und im Mittleren Westen kam es demnach zu besonders vielen neuen Ansteckungen. US-Präsident Trump schloss neue weitreichende Einschränkungen des öffentlichen Lebens aber aus. Bei einem Wahlkampfauftritt in Florida sagte er vor tausenden dicht gedrängt stehenden Anhängern wörtlich: "Wir werden nie wieder einen Lockdown machen". Sein demokratischer Herausforderer Biden sagte, Trumps Großveranstaltungen seien Superspreader-Events, bei denen nicht nur Viren, sondern auch Zwietracht verteilt werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.10.2020 06:00 Uhr