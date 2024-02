In den Karnevalshochburgen starten die Rosenmontagszüge

Köln: Mit großen Rosenmontagszügen feiern Jecken und Narren heute den Höhepunkt des Straßen-Karnevals. In den rheinischen Karnevalshochburgen Köln und Düsseldorf und in Mainz werden die traditionellen Motto-Wagen mit politischer Satire durch die Innenstädte fahren. Beim traditionellen Zoch in Köln wird Kanzler Scholz als einäugiger Kapitän mit Schiffbruch zu sehen sein, Finanzminister Lindner wird als Sparschwein dargestellt und Außenministerin Baerbock als Elefant im Porzellanladen. Hunderttausende Menschen werden erwartet. In Augsburg setzt sich um 11 Uhr 33 der Gaudiwurm mit mehr als 1.200 Kindern und Jugendlichen in Bewegung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.02.2024 09:00 Uhr