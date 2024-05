In den Hochwassergebieten sinken die Pegelstände

Saarbrücken: Die Lage im Hochwassergebiet im Saarland entspannt sich weiter. Laut Innenministerium fallen die Pegelstände nahezu überall. Jetzt könnten die Aufräumarbeiten beginnen. Die meisten Einsatzkräfte, die aus anderen Bundesländern zur Unterstützung gekommen waren, seien schon wieder abgereist. Sorge macht noch die Lage an der Blies: In der Altstadt von Blieskastel drückte gestern das Wasser aus der Kanalisation hoch. Die Altstadt werde derzeit von Wasser befreit, die dort ausgefallenen Pumpen funktionierten zumindest bei eingeschränkter Leistung im Notbetrieb wieder, meldete der Saarländische Rundfunk. Angespannt bleibt die Situation in Teilen von Rheinland-Pfalz. Dort gehen die Pegelstände nur langsam zurück.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.05.2024 12:00 Uhr