In den Hochwassergebieten beginnen die Aufräumarbeiten

Saarbrücken: Nach dem Hochwasser im Saarland bleibt die Lage vor allem entlang der Blies angespannt. In der Altstadt von Blieskastel hat gestern das Wasser aus der Kanalisation hochgedrückt. Wie die Feuerwehr heute Früh mitgeteilt hat, kämpft sie aktuell mit Pumpen dagegen an. Vielen Helfern geht nach zwei Tagen Dauereinsatz inzwischen die Kraft aus. Heute sollen zur Ablöse vermehrt Mitarbeiter des Technischen Hilfswerks eingesetzt werden. In Bliestkastel gibt es größtenteils aus Sicherheitsgründen immer noch keinen Strom - das gilt auch für Bliesmengen-Bolchen. In anderen Teilen des Saarlandes sind die Aufräumarbeiten bereits in vollem Gang - in Saarbrücken wurden die Großschadenslage wieder aufgehoben. Angespannt bleibt die Situation in Teilen von Rheinland-Pfalz. Dort gehen die Pegelstände nur langsam zurück.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.05.2024 09:30 Uhr