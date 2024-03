In den Gazastreifen verschleppter Deutsch-Israeli ist für tot erklärt worden

Tel Aviv: Fünf Monate nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel ist ein in den Gazastreifen verschleppter Deutsch-Israeli für tot erklärt worden. Das teilte der deutsche Botschafter in Israel, Seibert, mit. Der 19-Jährige sei von der Hamas am 7. Oktober getötet und seine Leiche in den Gazastreifen gebracht worden. Das sollen Geheimdienstinformation ergeben haben. - Israel hat derweil zum ersten Mal Hilfslieferungen für die Menschen im Gazastreifen über einen Grenzübergang im Norden zugelassen. Sechs Lastwagen hätten passieren dürfen, hieß es. Bislang kamen Hilfsgüter auf dem Landweg immer nur über die südliche Grenze von Ägypten aus. Die Bundeswehr will demnächst Hilfsgüter aus der Luft über dem Gazastreifen abwerfen. Laut Verteidigungsminister Pistorius sollen dafür zwei Hercules-Transportflugzeuge zum Einsatz kommen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.03.2024 12:45 Uhr