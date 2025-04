In den bayerischen Staatsforsten entstehen neue Windparks

Regensburg: In den bayerischen Staatsforsten werden bis zu 22 neue Windräder gebaut: In Oberbayern und Franken sind nach Abschluss der Ausschreibungen jetzt Verträge für drei Windparks unterschrieben worden. Wann die Anlagen in Betrieb gehen, ist laut den Staatsforsten noch nicht ganz klar: Ein Sprecher rechnet mit einer Dauer von vier bis fünf Jahren. Gebaut werden die Windräder in Pollenfeld im Landkreis Eichstätt, in Schlüsselfeld im Landkreis Bamberg und in Ipsheim im Kreis Neustadt an der Aisch. Zusammen sollen sie grünen Strom für gut 100.000 Haushalte liefern.

