In den Alpen verunglücken zwei deutsche Bergsteiger tödlich

Nachrichtenarchiv - 11.07.2021 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Ramsau: In den bayerischen und den österreichischen Alpen sind zwei deutsche Bergwanderer tödlich verunglückt. Ein 58-jähriger Mann aus dem Landkreis Freyung-Grafenau starb beim Aufstieg auf den Kleinen Watzmann. Er hatte im unübersichtlichen Gelände den eigentlichen Weg verfehlt, rutschte ab und stürzte rund 60 Meter tief. Eine 30-Jährige aus Remscheid kam beim Aufstieg auf den Roten Knopf in Kärnten ums Leben. Beim Klettern im abschüssigen Gelände löste sich ein Stein, an den sich die Frau geklammert hatte.

Quelle: BR24 Nachrichten, 11.07.2021 03:00 Uhr