In Davos startet das Weltwirtschaftsforum

DGB-Chefin Fahimi fordert schneller Arbeitsmöglichkeiten für Flüchtlinge

Berlin: Die Chefin des Deutschen Gewerkschaftsbunds, Fahimi, hat eine grundsätzliche Kehrtwende in der Flüchtlingspolitik gefordert. Diese solle sich an den Regelungen für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine orientieren. Den Zeitungen der Funke-Mediengruppe sagte Fahimi, sie denke dabei an den schnellen Anspruch auf Grundsicherung, den diese bekommen, vor allem aber auch an den direkten Zugang zum Ausbildungs- und Arbeitsmarkt. Fahimi kritisierte, dass es derzeit zu lange dauere, bis die ukrainischen Geflüchteten Leistungen in Anspruch nehmen könnten. Sie müssten dafür eine Aufenthaltsbestätigung der Ausländerbehörde vorlegen, die sie nur in einem persönlichen Termin erhalten. Auf diesen müssten sie aber oft viele Wochen warten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.05.2022 10:00 Uhr