In Davos startet das Weltwirtschaftsforum

22.05.2022 07:00 Uhr

Davos: Nach mehr als zweijähriger pandemiebedingter Pause findet in der Schweiz ab heute wieder das Weltwirtschaftsforum statt. Das Treffen in Davos beginnt am Vormittag und steht in diesem Jahr unter dem Motto "Geschichte an einem Wendepunkt" - dabei geht es um die Folgen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Vor Ort werden bis Donnerstag rund 50 Staats- und Regierungschef sowie 2.500 Delegierte aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Wissenschaft erwartet. Zu den Gästen gehören auch Bundeskanzler Scholz, EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und Nato-Generalsekretär Stoltenberg.

