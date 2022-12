In Dänemark regiert künftig blockübergreifende Koalition

Kurzmeldung ein/ausklappen Laut Kanzler Scholz hat sich Putin bei Kriegszielen fundamental verrechnet

Berlin: Vor dem Beginn des Treffens des europäischen Rats hat Bundeskanzler Scholz weitere Hilfen für die Ukraine angekündigt. In einer Regierungserklärung im Bundestag sagte er, die Europäische Union werde das Land mit weiteren 18 Milliarden Euro unterstützen. Diese Hilfe nannte er außerordentlich und zielgerichtet. Mit dem Geld solle auch der Wiederaufbau der durch Russland zerstörten Energie- Infrastruktur gewährleistet werden. In seiner Erklärung lobte Scholz auch den Zusammenhalt und die europäische Solidarität in Zeiten des Krieges. Auch dadurch sei es möglich geworden, dass Präsident Putin sich in seiner gesamten Einschätzung bezüglich der Invasion in der Ukraine und den Reaktionen darauf verrechnet habe, so der Kanzler. Und wörtlich: "Russland steht alleine da wie nie zuvor." Laut Scholz werden die Sanktionen gegen Russland so lange aufrechterhalten, wie Putin diesen Krieg fortsetzt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.12.2022 09:45 Uhr