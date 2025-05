In Dachau wird an Befreiung des KZ erinnert

Dachau: Mit Gottesdiensten und einer zentralen Feier wird heute der Befreiung des Konzentrationslagers vor 80 Jahren gedacht. Als Gäste erwartet werden unter anderen der KZ-Überlebende Mario Candotto und Bayerns Landtagspräsidentin Ilse Aigner. Ehemalige Häftlinge und ein an der Befreiung beteiligter Soldat der US-Armee werden Grußbotschaften übermitteln. Die Nationalsozialisten hatten das Lager in Dachau 1933 eröffnet, als Modell für alle anderen Konzentrationslager. In Dachau mit seinen 140 Außenlagern kamen bis 1945 mindestens 41.500 Menschen zu Tode. Sie verhungerten oder starben an Krankheiten, Folter, Mord oder den schlimmen Bedingungen der Zwangsarbeit und der Haft. Am 29. April 1945 wurde das Lager von der US-Armee befreit.

