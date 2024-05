In Charkiw brechen nach russischen Angriffen Brände aus

Charkiw: In der ostukrainischen Millionenstadt sind nach nächtlichen russischen Angriffen mit Raketen und Drohnen mehrere Brände ausgebrochen. Vor allem Lagerräume waren betroffen. Bei der Attacke wurden nach vorläufigen Angaben vier Menschen verletzt, unter ihnen auch ein Kind. Die Löscharbeiten dauerten auch am Morgen noch an. Seit mehreren Monaten wird Charkiw praktisch täglich attackiert. Nach Angaben mehrerer Militärexperten plant Moskau dort einen weiteren Eroberungsversuch. Auch im Gebiet Dnipropetrowsk gab es zwei Verletzte durch russische Drohnenangriffe. Beschädigt worden seien ein Objekt der kritischen Infrastruktur sowie mehrere Wohnhäuser, schrieb der örtliche Militärgouverneur.

