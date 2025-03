In Celle hat der Prozess gegen Daniela Klette begonnen

Mutmaßliche RAF-Terroristin Klette steht vor Gericht: Zum Auftakt des Verfahrens in Celle gegen die 66-Jährige hat die Staatsanwaltschaft der Angeklagten unter anderem versuchten Mords und vollendeten schweren Raub als Mitglied einer Bande vorgeworfen. Klette soll gemeinsam mit zwei anderen RAF-Mitgliedern 13 Überfälle auf Supermärkte und Geldtransporter verübt haben. Der Vorwurf des Terrorismus gegen Klette wird in einem separaten Verfahren verhandelt. Sie war nach jahrzehntelanger Flucht im Februar vergangenen Jahres in Berlin festgenommen worden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.03.2025 13:45 Uhr