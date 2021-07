In Cannes werden die Preise bei den Internationalen Filmfestspielen vergeben

Nachrichtenarchiv - 17.07.2021 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Cannes: In der südfranzösischen Stadt gehen heute die 74. Filmfestspiele zu Ende. Insgesamt konkurrieren in Cannes 24 Beiträge um Auszeichnungen wie die Goldene Palme, die an den besten Film geht. Weitere Trophäen gibt es für die beste Regie und den besten Schauspieler und die beste Schauspielerin. Der Große Preis der Jury gilt als zweithöchste Auszeichnung.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.07.2021 12:00 Uhr