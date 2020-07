In Bulgarien protestieren erneut Tausende gegen die Regierung

Nachrichtenarchiv - 25.07.2020 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Sofia: In Bulgarien haben tausende Demonstranten wieder den Rücktritt der Regierung und Neuwahlen gefordert. Anhänger der oppositionellen Sozialisten und Mitglieder anderer Gruppierungen versammelten sich am Regierungssitz in Sofia. Dort sangen sie Kampflieder, schwangen Fahnen und warfen unter anderem mit Tomaten. Es gab außerden Straßenblockaden. Auch in anderen Städten wurde den 17. Tag in Folge protestiert. Die Demonstranten werfen der bürgerlich-nationalistischen Koalition Korruption vor. Als Reaktion auf den Unmut vieler Bulgaren hatte Regierungschef Borissow gestern mehrere Ministerposten neu besetzt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.07.2020 22:00 Uhr