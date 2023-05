In Bremen gewinnt die SPD die Bürgerschaftswahl

Meldungsarchiv - 15.05.2023 09:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Bremen: Die SPD von Bürgermeister Bovenschulte hat die Bürgerschaftswahl in der Hansestadt klar gewonnen. Die Sozialdemokraten kommen laut der jüngsten amtlichen Hochrechnung auf knapp 30 Prozent. Die CDU fiel mit 25,7 Prozent wieder auf Platz zwei zurück. Die Grünen verloren deutlich und liegen bei 11,7 Prozent. Die Linke erreicht 11,2 Prozent, die lokale rechts-populistische Bewegung Bürger in Wut 9,6 Prozent und die FDP 5,2 Prozent. Bovenschulte, der seit seit 2019 mit Grünen und Linkspartei regiert, wollte sich am Abend nicht festlegen, ob er diese Koalition fortsetzen möchte.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.05.2023 09:00 Uhr