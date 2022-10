In Brasilien hat die Präsidentschaftswahl begonnen

Buschmann legt Ländern Lockerung der Corona-Isolation nahe

Berlin: Justizminister Buschmann hat den Bundesländern nahegelegt, die Corona-Isolationspflicht in Eigenregie zu lockern. Der "Bild am Sonntag" sagte der FDP-Politiker, vom Robert-Koch-Institut gebe es nur eine Empfehlung. Wenn es ein Bundesland für vertretbar halte, Isolationspflichten aufzuheben, könne es das tun, sagte Buschmann. Wörtlich rief er den Landesregierungen zu: "Geht doch voran, ihr habt alle Möglichkeiten." Das RKI empfiehlt fünf Tage Isolation für Infizierte. Bayern, Baden-Württemberg, Hessen und Schleswig-Holstein hatten Gesundheitsminister Lauterbach aufgefordert, dafür zu sorgen, dass das RKI die Empfehlung ändert, was dieser zurückwies. Bayerns Ressortchef Holetschek hatte am Freitag im BR gesagt, nur was notwendig sei, müsse auch gemacht werden. Ein Modell wie in Österreich, wo man in bestimmten Bereichen zur Arbeit gehen kann, wenn man keine Symptome hat, sei überlegenswert.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.10.2022 13:00 Uhr