In Bosnien werden fünf Verdächtige wegen des Massakers von Srebrenica festgenommen

Sarajevo: Wegen mutmaßlicher Beteiligung am Massaker von Srebrenica im Jahr 1995 sind in Bosnien fünf Verdächtige festgenommen worden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurden die Männer bei Durchsuchungen an mehreren Orten im Osten des Landes gefasst. Es handele sich um frühere Kommandeure und Mitglieder der bosnisch-serbischen Armee. Den Verdächtigen wird demnach vorgeworfen, persönlich an der Festnahme und Ermordung von etwa 70 Opfern und dem Verschwinden der Leichen beteiligt gewesen zu sein. In der bosnischen Stadt Srebrenica hatten bosnisch-serbische Einheiten vor 28 Jahren etwa 8.000 muslimische Männer und Jungen ermordet. Das Massaker gilt als das schlimmste Kriegsverbrechen in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg und wurde seither von internationalen Gerichten als Völkermord eingestuft.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.09.2023 19:15 Uhr