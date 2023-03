Kurzmeldung ein/ausklappen In Berufen mit schlechter Bezahlung arbeiten vor allem Frauen

Berlin: Ein Großteil der Beschäftigten in den am schlechtesten bezahlten Berufen ist weiblich. Das geht aus der Antwort des Arbeitsministeriums auf eine Anfrage der Linken-Fraktion hervor. Demnach liegt der Frauenanteil im Lebensmitteleinzelhandel, in der Floristik und der Körperpflege bei über 80 Prozent. In der Gastronomie und der Pferdewirtschaft seien rund 60 Prozent weiblich. In den am besten bezahlten Jobs sind Frauen den Angaben zufolge dagegen zumeist in der Minderheit. So gebe es nur knapp sieben Prozent Pilotinnen; in Geschäftsführungen und Vorständen seien nur 22 Prozent der Mitglieder weiblich. Zahlen der Bundesagentur für Arbeit zeigen, dass Männer brutto durchschnittlich 400 Euro mehr im Monat verdienen als Frauen. Die Vorstandsvorsitzende Nahles sagte, es sei noch ein weiter Weg, bis Frauen die gleiche Bezahlung und die gleichen Aufstiegschancen bekämen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.03.2023 14:30 Uhr