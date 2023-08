In Berlin wird Grenzabriegelung und Mauerbau vor 62 Jahren erinnert

Berlin: Mit mehreren Veranstaltungen ist an den Bau der Berliner Mauer vor 62 Jahren erinnert worden. Bei einer Andacht in der Kapelle der Versöhnung nahmen neben Angehörigen von Mauertoten auch Wirtschaftssenatorin Giffey und Vertreter von Bund und Ländern teil. Der Direktor der Stiftung Berliner Mauer, Klausmeier, rief zum Kampf für Demokratie, Freiheit und Menschenrechte auf. Vielerorts wollten Menschen wieder Mauern der Abschottung und Ausgrenzung bauen. Danach wurden an der zentralen Gedenkstätte an der Bernauer Straße Kränze niedergelegt. Die DDR hatte am 13. August 1961 damit begonnen, die Grenze zu West-Berlin abzuriegeln, um zu verhindern, dass immer mehr ihrer Bürger dorthin abwandern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.08.2023 13:00 Uhr