In Berlin sterben zwei junge Menschen beim "S-Bahn-Surfen"

Berlin: Zwei junge Menschen sind beim sogenannten S-Bahn-Surfen gestorben. Nach Polizeiangaben waren die Beiden am frühen Morgen auf dem Dach einer S-Bahn in Berlin-Wannsee mitgefahren. Wie der Unfall passierte, konnten die Beamten noch nicht mitteilen. In deutschen Großstädten kommt es beim S-Bahn-Surfen immer wieder zu schweren Unfällen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.04.2025 12:00 Uhr