In Berlin liegt noch keine Anfrage zum Export von Leopard-Panzern vor

Berlin: Der Bundesregierung liegt noch keine Anfrage zur Lieferung von Leopard-Kampfpanzern an die Ukraine vor. Das teilte eine Sprecherin mit. Die polnische Regierung hatte angekündigt, Kampfpanzer aus deutscher Produktion an Kiew abzugeben. Das müsste die Bundesregierung genehmigen. Eine schnelle Entscheidung hat der SPD-Außenpolitiker Roth angemahnt. Aus der Regierung habe er kein "Nein" herausgehört, sagte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag. Er verwies auch auf die erklärte Bereitschaft Großbritanniens, Kampfpanzer zu liefern. In dieser Frage gebe es aktuell "große Bewegung". Die Bundesregierung hat bisher einen nationalen Alleingang ausgeschlossen.

